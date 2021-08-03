«Всі повернуться до себе додому, питання часу». Зеленський заявив, що Крим ніколи не буде російською територією

«Ти любиш цю країну або не любиш. От любиш — ти українець. Не любиш — ти гість, мандрівник. Оці люди, які окупували, вони ніколи не будуть любити Крим так, як любимо ми. Для тебе ця природа — унікальна, для тебе це море — це дитинство. Для тебе ці рапани — вони смачні. І я, коли їм цих рапанів, шукаю, а де там пісочок», — зізнався він.

Крим, який Росія окупувала в 2014 році , ніколи не стане російською територією.

Також президент поділився іншими спогадами про юність у Криму.

«Стрибав з 14 метрів зі скелі, дивував свою дружину майбутню тоді ще. Трусилися коліна, а я стрибав. Це я, я там жив, це моя земля. Це не їхня земля, їхнє покоління тут рости не буде, і діти їхні тут не перебувають, і помирати за нашу землю вони не будуть. Це ніколи не буде російською територією, просто ніколи», — додав Зеленський.

Окремо глава держави згадав про депортацію кримських татар з півострова в 1944 році.

«Не можна в голову прошити татарам і сказати: «Вас тут не було, там була депортація — це все вигадали». Неможливо це, та хоч перепишіть історію, хоч всі міста перейменуйте. Зітріть цю історію. Всі вони повернуться до себе додому. Питання часу», — наголосив президент.