«Все вернутся к себе домой, вопрос времени». Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией

Крым, который Россия оккупировала в 2014 году, никогда не станет российской территорией.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире телеканала «Дом».
«Ты любишь эту страну или не любишь. Вот любишь — ты украинец. Не любишь — ты гость, путешественник. Эти люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым так, как любим мы. Для тебя эта природа — уникальная, для тебя это море — это детство. Для тебя эти рапаны — они вкусные. И я, когда ем этих рапанов, ищу, а где там песочек», — признался он.
Также президент поделился другими воспоминаниями о юности в Крыму.
«Прыгал с 14 метров со скалы, удивлял свою жену будущую тогда еще. Тряслись колени, а я прыгал. Это я, я там жил, это моя земля. Это не их земля, их поколение здесь расти не будет, и дети их здесь не находятся, и умирать за нашу землю они не будут. Это никогда не будет российской территорией, просто никогда», — добавил Зеленский.
Отдельно глава государства упомянул о депортации крымских татар с полуострова в 1944 году.
«Нельзя в голову прошить татарам и сказать: «Вас здесь не было, там была депортация — это все придумали». Невозможно это, и хоть перепишите историю, хоть все города переименуйте. Сотрите эту историю. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени», — подчеркнул президент.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова».
- Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и остальные цивилизованные страны не признали результаты голосования на этом «референдуме» и ввели санкции против России.