Україна відповіла Росії на її спробу виправдати роздачу паспортів на окупованому Донбасі

Міністерство закордонних справ України називає дії Росії по видачі паспортів РФ українцям на окупованих територіях поширенням шовіністичної ідеології «русского міра».
Про це речник МЗС України Олег Ніколенко заявив у коментарі «Українській правді».
Перед цим представниця російського МЗС Марія Захарова назвала видачу паспортів РФ на окупованому Донбасі «наслідком невиконання Україною Мінських домовленостей». На що Ніколенко відповів: «Російська паспортизація — це випробуваний засіб поширення шовіністичної ідеології «русского міра», а також елемент російських гібридних тактик проти сусідніх держав — під виглядом «захисту російських співвітчизників» війська Росії окупували частини територій Грузії та України, російські спецслужби безперестанку втручаються у внутрішні справи країн Балтії».
Ніколенко наголосив, що таким кроком Росія свідомо руйнує Мінські домовленості, логіка яких полягає у відновленні суверенітету України та мирній реінтеграції тимчасово окупованих територій. Натомість Росія продовжує закріплювати результати своєї окупації і затягує окуповані території у свій політичний, економічний та культурний простір.
- За два роки понад пів мільйона мешканців окупованих районів Луганської та Донецької областей отримали російські паспорти.
- 24 червня президент Зеленський в інтервʼю заявив, що Росія не дотримується Мінських домовленостей, видаючи населенню ОРДЛО російські паспорти. Він зазначив, що паспорти вже отримали до 400 тисяч людей.
- Зеленський допускає можливість винесення на референдум питання про повернення Донбасу, якщо конфлікт на сході України не вдасться врегулювати через «нормандський формат». Він вважає, що Україна може повністю розірвати відносини з окупованими територіями тільки, якщо так вирішить народ.