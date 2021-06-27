Україна відповіла Росії на її спробу виправдати роздачу паспортів на окупованому Донбасі

Міністерство закордонних справ України називає дії Росії по видачі паспортів РФ українцям на окупованих територіях поширенням шовіністичної ідеології «русского міра».

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко заявив у коментарі «Українській правді».

Перед цим представниця російського МЗС Марія Захарова назвала видачу паспортів РФ на окупованому Донбасі «наслідком невиконання Україною Мінських домовленостей». На що Ніколенко відповів: «Російська паспортизація — це випробуваний засіб поширення шовіністичної ідеології «русского міра», а також елемент російських гібридних тактик проти сусідніх держав — під виглядом «захисту російських співвітчизників» війська Росії окупували частини територій Грузії та України, російські спецслужби безперестанку втручаються у внутрішні справи країн Балтії».