Росія роздачу своїх паспортів на Донбасі назвала «наслідком невиконання Україною Мінських домовленостей». Це була відповідь Зеленському

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова відповіла на претензії президента Володимира Зеленського про видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вона заявила, що видача стала наслідком «невиконання Києвом Мінських домовленостей».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ РФ.

Захарова заявила, що висловлювання Зеленського в інтервʼю телеканалу «1+1» нібито порушує логіку угод.

«Логіку і претензії Зеленського зрозуміти важко. Добре відомо, що надання громадянства є суверенною прерогативою суверенних держав. Міжнародним правом будь-яких обмежень на цей рахунок не встановлюється. Ми не раз говорили, що надання жителям Донбасу російського громадянства є вимушеною гуманітарної мірою в умовах введеної Києвом соціально-економічної і транспортної блокади регіону, яку згідно Мінським угодам він повинен зняти» — сказала вона, назвавши видачу паспортів «гуманітарних жестом».