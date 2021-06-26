Россия раздачу своих паспортов на Донбассе назвала «следствием невыполнения Украиной Минских договоренностей». Это был ответ Зеленскому

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на претензии президента Владимира Зеленского о выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Она заявила, что выдача стала следствием «невыполнения Киевом Минских договоренностей».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Захарова заявила, что высказывание Зеленского в интервью телеканалу «1+1» якобы нарушает логику соглашений.

«Логику и претензии Зеленского понять трудно. Хорошо известно, что предоставление гражданства является суверенной прерогативой суверенных государств. Международным правом каких-либо ограничений на этот счет не устанавливается. Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениям он должен снять» — сказала она, назвав выдачу паспортов «гуманитарным жестом».