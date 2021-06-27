Украина ответила России на ее попытку оправдать раздачу паспортов на оккупированном Донбассе

Министерство иностранных дел Украины называет действия России по выдаче паспортов РФ украинцам на оккупированных территориях распространением шовинистической идеологии «русского мира».
Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил в комментарии «Украинской правде».
Перед этим представитель российского МИД Мария Захарова назвала выдачу паспортов РФ на оккупированном Донбассе «следствием невыполнения Украиной Минских договоренностей». На что Николенко ответил: «Российская паспортизация — это испытанное средство распространения шовинистической идеологии «русского мира», а также элемент российских гибридных тактик против соседних государств —под видом «защиты российских соотечественников» войска России оккупировали части территорий Грузии и Украины, российские спецслужбы беспрестанно вмешиваются во внутренние дела стран Балтии».
Николенко отметил, что таким шагом Россия сознательно разрушает Минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Зато Россия продолжает закреплять результаты своей оккупации и затягивает оккупированные территории в свое политическое, экономическое и культурное пространство.
- За два года более полумиллиона жителей оккупированных районов Луганской и Донецкой областей получили российские паспорта.
- 24 июня президент Зеленский в интервью заявил, что Россия не придерживается Минских договоренностей, выдавая населению ОРДЛО российские паспорта. Он отметил, что паспорта уже получили до 400 тысяч человек.
- Зеленский допускает возможность вынесения на референдум вопроса о возврате Донбасса, если конфликт на востоке Украины не удастся урегулировать через «нормандский формат». Он считает, что Украина может полностью разорвать отношения с оккупированными территориями только, если так решит народ.