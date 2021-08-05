«Это временная история». Зеленский заверил, что Украина не оставит жителей оккупированной части Донбасса

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не забывает о жителях временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и не оставит их в будущем, а оккупация отдельных районов Донбасса является временной.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дом».

«Очень важно, чтобы нас слышали люди, чтобы видели, что мы о них знаем, любим, помним — в хорошем смысле, помним в живом смысле, и знаем, что они с нами неразрывной нитью связаны, неразрывной украинской ниточкой. Конечно же, в любом случае их никто не оставит. Это неприятно, но это все временная история, 100 процентов», — сказал глава государства.