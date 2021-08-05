Зеленский: Жителям Донбасса, которые считают эту территорию российской, следует переехать в Россию

Президент Владимир Зеленский заявил, что жителям оккупированных территорий Донбасса, которые считают этот регион частью России, следует переезжать в РФ.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дом».

«Я считаю, что если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что «наше дело правое», «нам в Россию», «мы русские», большая ошибка оставаться жить на Донбассе. [...] Я считаю, для будущего своих детей и внуков — если ты любишь Россию и всю жизнь находился на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно», — сказал Зеленский.