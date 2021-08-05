Reuters: США збираються дозволити вʼїзд тільки вакцинованим іноземцям

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє план, який вимагатиме від майже усіх іноземних відвідувачів при вʼїзді до Сполучених Штатів бути повністю вакцинованими проти коронавірусу.

Про це 5 серпня повідомляє агентство Reuters з посиланням на офіційного представника Білого дому.

США мають намір відновити міжнародний туризм, щоб посприяти розвитку бізнесу авіакомпаній і туристичної індустрії, однак не готові відразу зняти всі обмеження через зростання числа тих, хто заразився штамом «Дельта». В адміністрації Байдена є міжвідомчі робочі групи, які працюють над підготовкою нової системи відновлення поїздок, яка включає поетапний підхід.