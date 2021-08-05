Reuters: США собираются разрешить въезд только вакцинированным иностранцам

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план, который потребует от почти всех иностранных посетителей при въезде в Соединенные Штаты быть полностью вакцинированными против коронавируса.
Об этом 5 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.
США намерены возобновить международный туризм, чтобы поспособствовать развитию бизнеса авиакомпаний и туриндустрии, однако не готовы сразу снять все ограничения из-за роста числа заразившихся штаммом «Дельта». В администрации Байдена есть межведомственные рабочие группы, которые работают над подготовкой новой системы восстановления поездок, которая включает поэтапный подход.
Белый дом уже провел обсуждения с авиакомпаниями и другими организациями о том, как он будет проводить политику требования вакцинации для иностранных посетителей. Администрация также должна в ближайшее время ответить на другие вопросы, в том числе, о том, что будет считаться доказательством вакцинации и какие препараты признают.
Сейчас в США запрещено прибывать большинству иностранцев, которые в течение последних 14 дней находились в Соединенном Королевстве, странах ЕС, Ирландии, Китае, Индии, Южной Африке, Иране и Бразилии. Исключение только для иностранцев, у которых есть рабочая виза и если они работают в социально-значимой отрасли. При этом все, кто въезжает в США, независимо от наличия вакцинации, должны иметь отрицательный результат теста.
Представители отрасли по-прежнему считают, что до снятия ограничений пройдут как минимум недели, а возможно, и месяцы.
- В Нью-Йорк с 13 августа в коммерческие помещения (рестораны, спортзалы, кинотеатры) можно будет попасть только предъявив удостоверение о вакцинации.
- В США в качестве стимула к вакцинации людям платят по $100 после прививки. Сейчас эта инициатива действует в нескольких штатах (Нью-Мексико, Нью-Йорк, Огайо и Колорадо), однако президент Байден призвал сделать так по всей стране, деньги на это есть.