Reuters: США собираются разрешить въезд только вакцинированным иностранцам

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план, который потребует от почти всех иностранных посетителей при въезде в Соединенные Штаты быть полностью вакцинированными против коронавируса.

Об этом 5 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

США намерены возобновить международный туризм, чтобы поспособствовать развитию бизнеса авиакомпаний и туриндустрии, однако не готовы сразу снять все ограничения из-за роста числа заразившихся штаммом «Дельта». В администрации Байдена есть межведомственные рабочие группы, которые работают над подготовкой новой системы восстановления поездок, которая включает поэтапный подход.