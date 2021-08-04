Нью-Йорк стане першим містом у США, яке пускатиме у ресторани тільки вакцинованих

У США у місті Нью-Йорк з 13 серпня до комерційних приміщень (ресторани, спортзали, кінотеатри) можна буде потрапити лише предʼявивши посвідку про вакцинацію.

Про це 3 серпня заявив мер міста Білл де Блазіо, повідомляє «Голос Америки».

Відтак Нью-Йорк стане першим американським містом, яке запровадить вимогу вакцинації для відвідувачів ресторанів, спортклубів, кінотеатрів та місць розваг. Програма називається Key to NYC Pass, вона набуде чинності 13 вересня. Тоді ж місцева влада почне перевіряти, як дотримуються вимог програми.