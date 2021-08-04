Литва передала Україні понад 50 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Уряд Литви передав Україні 54 тисячі доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Це буде перша партія.
Про це повідомляє LRT.
Друга партія — 77 тисяч доз — надійде протягом найближчих тижнів. Отже, загалом Україна отримає від Литви 131 тисячу доз вакцини.
«У такий спосіб Литва допомагає країні, яка переживає геополітичні та інші потрясіння, боротися з коронавірусом», — заявили в МОЗ Литви.
- До кінця літа Україна має отримати 13 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Це необхідна кількість вакцин для всіх охочих зробити щеплення.
- До України вранці 4 серпня прибуло 509,4 тисячі доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, які надала Данія.