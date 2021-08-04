Польща видала гуманітарну візу чоловікові білоруської легкоатлетки Тимановської

Уряд Польщі видав гуманітарну візу також і чоловікові білоруської легкоатлетки Христини Тимановської Арсенію Зданевичу.
Про це повідомив речник польського уряду Петр Мюллер, пише Onet.
Він також підкреслив, що Польща більше не надаватиме інформацію про прибуття Тимановської з міркувань безпеки.
«У засобах масової інформації з’являється різна інформація про те, що пані Тимановська має висадитися в тому чи іншому місці. Ми не коментуємо це, тому що ми не хочемо сприяти діяльності служб інших країн, які, можливо, захочуть діяти негативно в цьому плані», — сказав речник.
За його словами, Польща готова надати Тимановській будь-яку допомогу, зокрема і підтримку в її спортивній кар’єрі.
- 1 серпня стало відомо, що з олімпійського Токіо намагаються вивезти білоруську спортсменку Христину Тимановську через критику на адресу штабу своєї команди. Напередодні вона заявила, що 29 липня їй довелося взяти участь в естафеті на 400 метрів без попередження з боку керівництва команди. Спринтерка сказала, що її виключили з команди, бо вона «розповіла у своєму Instagram про халатність тренерів».
- Тимановська мала 2 серпня взяти участь у забігу на 200 метрів серед жінок. Однак 1 серпня тренерський штаб прийшов до неї в кімнату і наказав зібрати речі, перш ніж її відвезуть в аеропорт. У аеропорту жінка звернулася по допомогу до поліцейських. Тимановська заявила, що боїться повертатись у Білорусь. В аеропорту її охороняла японська поліція, а 2 серпня відвезли у посольство Польщі, де запропонували візу й продовження спортивної карʼєри.