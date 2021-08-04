Польща видала гуманітарну візу чоловікові білоруської легкоатлетки Тимановської

Уряд Польщі видав гуманітарну візу також і чоловікові білоруської легкоатлетки Христини Тимановської Арсенію Зданевичу.

Про це повідомив речник польського уряду Петр Мюллер, пише Onet.

Він також підкреслив, що Польща більше не надаватиме інформацію про прибуття Тимановської з міркувань безпеки.

«У засобах масової інформації з’являється різна інформація про те, що пані Тимановська має висадитися в тому чи іншому місці. Ми не коментуємо це, тому що ми не хочемо сприяти діяльності служб інших країн, які, можливо, захочуть діяти негативно в цьому плані», — сказав речник.

За його словами, Польща готова надати Тимановській будь-яку допомогу, зокрема і підтримку в її спортивній кар’єрі.