Польша выдала гуманитарную визу мужу беларусской легкоатлетки Тимановской

Правительство Польши выдало гуманитарную визу также и мужу беларусской легкоатлетки Кристины Тимановской Арсению Зданевичу.
Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, пишет Onet.
Он также подчеркнул, что Польша больше не будет предоставлять информацию о прибытии Тимановской из соображений безопасности.
«В средствах массовой информации появляется различная информация о том, что госпожа Тимановская должна высадиться в том или ином месте. Мы не комментируем это, потому что мы не хотим способствовать деятельности служб других стран, которые, возможно, захотят действовать негативно в этом плане», — сказал спикер.
По его словам, Польша готова предоставить Тимановской любую помощь, в том числе поддержку в ее спортивной карьере.
- 1 августа стало известно, что из олимпийского Токио пытаются вывезти беларусскую спортсменку Кристину Тимановскую из-за критики в адрес штаба своей команды. Накануне она заявила, что 29 июля ей пришлось принять участие в эстафете на 400 метров без предупреждения со стороны руководства команды. Бегунья сказала, что ее исключили из команды, потому что она «рассказала в своем Instagram о халатности тренеров».
- Тимановская должна была 2 августа принять участие в забеге на 200 метров среди женщин. Однако 1 августа тренерский штаб пришел к ней в комнату и приказал собрать вещи, прежде чем ее отвезут в аэропорт. В аэропорту женщина обратилась за помощью к полицейским. Тимановская заявила, что боится возвращаться в Беларусь. В аэропорту ее охраняла японская полиция, а 2 августа отвезли в посольство Польши, где предложили визу и продолжение спортивной карьеры.