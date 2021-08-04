СБУ пояснила, чому заборонила вʼїзд заступнику голови «Білоруського дому» Батуліну: Може загрожувати нацбезпеці

Служба безпеки України заборонила вʼїзд заступнику вбитого глави «Білоруського дому в Україні» Родіону Батуліну, адже він може становити загрозу національній безпеці країни.

Про це «Бабелю» повідомили в СБУ.

Заборону винесли 23 липня 2021 року на основі інформації про те, що він може становити загрозу національній безпеці України.

«Родіон Батулін відомий своїми радикальними поглядами та провокаційними діями під час акцій протесту в Україні. У ході цих акцій, серед іншого, вдалося запобігти спробам радикалів спровокувати силові зіткнення з правоохоронцями», — пояснили в СБУ.