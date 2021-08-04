СБУ объяснила, почему запретила въезд заместителю главы «Беларусского дома» Батулину: Может угрожать нацбезопасности

Служба безопасности Украины запретила въезд заместителю убитого главы «Беларусского дома в Украине» Родиону Батулину, поскольку он может представлять угрозу национальной безопасности страны.

Об этом «Бабелю» сообщили в СБУ.

Запрет вынесли 23 июля 2021 года на основе данных о том, что он может представлять угрозу национальной безопасности Украины.

«Родион Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранителями», — пояснили в СБУ.