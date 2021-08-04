Украина запретила на три года въезд заместителю главы «Беларусского дома» Батулину

Основания запрета не известны —«по причине наличия в базе данных Государственной пограничной службы решения уполномоченного государственного органа Украины о запрете на въезд в Украину».

Украина запретила на три года въезд заместителю убитого главы «Беларусского дома в Украине» Родиону Батулину. Об этом «Дом» сообщил в Telegram-канале в среду, 4 августа.

Отмечается, что Батулин выехал из Украины на территорию Евросоюза 14 июля, чтобы решить вопрос с документами. 3 августа, когда обнаружили тело основателя «Дома» Виталия Шишова, он на автобусе поехал обратно в Киев. Однако 4 августа на украинской границе, на пункте пропуска «Устилуг» Батулину сообщили, что с момента выезда он является невъездным.

Telegram / Беларускі Дом ва Украіне (БДУ)

Батулин — соратник убитого Виталия Шишова по «Беларусскому дому в Украине». Он тесно связан с Сергеем «Боцманом» Коротких, который учился в школе КГБ Беларуси. Также Батулин был знаком с неонацистом Максимом «Тесаком» Марцинкевичем.

Батулин в футболке с портретом неонациста Максима «Тесака» Марцинкевича.

Кроме этого, он профессиональный борец. Ранее выступал за Беларусь, затем сменил гражданство и выступал за Латвию. В 2019 году Батулин участвовал в нападении на автомобиль пятого президента Украины Петра Порошенко.