Украина запретила на три года въезд заместителю главы «Беларусского дома» Батулину

Украина запретила на три года въезд заместителю убитого главы «Беларусского дома в Украине» Родиону Батулину. Об этом «Дом» сообщил в Telegram-канале в среду, 4 августа.
Основания запрета не известны —«по причине наличия в базе данных Государственной пограничной службы решения уполномоченного государственного органа Украины о запрете на въезд в Украину».
Отмечается, что Батулин выехал из Украины на территорию Евросоюза 14 июля, чтобы решить вопрос с документами. 3 августа, когда обнаружили тело основателя «Дома» Виталия Шишова, он на автобусе поехал обратно в Киев. Однако 4 августа на украинской границе, на пункте пропуска «Устилуг» Батулину сообщили, что с момента выезда он является невъездным.
Батулин — соратник убитого Виталия Шишова по «Беларусскому дому в Украине». Он тесно связан с Сергеем «Боцманом» Коротких, который учился в школе КГБ Беларуси. Также Батулин был знаком с неонацистом Максимом «Тесаком» Марцинкевичем.
Кроме этого, он профессиональный борец. Ранее выступал за Беларусь, затем сменил гражданство и выступал за Латвию. В 2019 году Батулин участвовал в нападении на автомобиль пятого президента Украины Петра Порошенко.
- Во вторник, 3 августа, около 8 утра на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы нашли повешенным 26-летнего гражданина Беларуси Виталия Шишова. Он не вернулся с пробежки, на которую вышел 2 августа. Киевская прокуратура квалифицировала дело как умышленное убийство.
- «Беларусский дом в Украине» — сообщество, созданное для взаимопомощи беларусам, которые вынуждены были покинуть страну из-за режима Александра Лукашенко. Шишов занимался тем, что верифицировал перебежчиков из Беларуси: кто действительно убегает от режима Александра Лукашенко, а кто — агент беларусского КГБ.