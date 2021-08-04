Справа Майдану: Офіс генпрокурора оголосив підозру екскомандиру харківського «Беркута»

Офіс генерального прокурора оголосив підозру екскерівнику спецпідрозділу «Беркут» у Харківській області у причетності до загибелі учасників Революції гідності 18 лютого 2014 року в центрі Києва.

Про це повідомляє пресслужба ОГП.

Правоохоронці зʼясували, що командир перешкоджав руху мітингувальників до Верховної Ради, які хотіли підтримати голосування за повернення до Конституції 2004 року, що передбачала обмеження повноважень президента.

«З цією метою експравоохоронець забезпечив без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства невибіркове застосування співробітниками МОП «Беркут» спеціальних засобів і вогнепальної зброї», — повідомляє Офіс генпрокурора.

Такі дії призвели до вбивств 3 мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 11 особам, середньої тяжкості — 59, легких — 129. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Офіс генпрокурора не називає імені підозрюваного, однак за даними ЗМІ йдеться про Владислава Лукаша. Після втечі Януковича, Лукаша не звільнили з органів внутрішніх справ, він навіть став заступником начальника Сумського міськвідділу міліції. Його затримали у квітні 2015 року та помістили в СІЗО, з якого він вийшов під домашній арешт у грудні того ж року.