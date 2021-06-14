Адвокат Закревська: Суд ухвалив перший вирок ексберкутівцям у справах Майдану

Суд ухвалив перший вирок стосовно колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут» у справах, які стосуються злочинів проти учасників Революції гідності.

Про це повідомила адвокат у справах Майдану Євгенія Закревська.

До трьох років позбавлення волі засудили ексбійців Віктора Ейсмонта і Володимира Мохоню за ч. 2 ст. 365 (перевищення повноважень) Кримінального кодексу. Колишніх правоохоронців засудили за розгін учасників Майдану в ніч проти 30 листопада 2013 року.

Закревська також повідомила, що за іншими статтями — 340 (перешкоджання мітингам) і 366 (службове підроблення) — ексберкутівців теж визнали винними і звільнили від відповідальності, оскільки сплили строки.

«Це перший реальний вирок беркутам у справах Майдану. І перший обвинувальний вирок по подіях 30-го листопада!» — заявила адвокат.