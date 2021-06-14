Адвокат Закревская: Суд вынес первый приговор экс-беркутовцам по делам Майдана

Суд вынес первый приговор в отношении бывших бойцов спецподразделения «Беркут» в делах, касающихся преступлений против участников Революции достоинства.
Об этом сообщила адвокат в делах Майдана Евгения Закревская.
К трем годам лишения свободы приговорили экс-бойцов Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоню по ч. 2 ст. 365 (превышение полномочий) Уголовного кодекса. Бывших правоохранителей судили за разгон участников Майдана в ночь на 30 ноября 2013 года.
Закревская также сообщила, что по другим статьям — 340 (препятствование митингам) и 366 (служебный подлог) — экс-беркутовцев тоже признали виновными и освободили от ответственности за истечением сроков.
«Это первый реальный приговор беркутам по делам Майдана. И первый обвинительный приговор по событиям 30 ноября», — заявила адвокат.
- В октябре Святошинский районный суд Киева объявил в международный розыск трех бывших бойцов спецподразделения «Беркут»: Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.
- 29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен пленными между Украиной и боевиками. Процесс мониторили ВСУ и представители омбудсмена Денисовой. По данным Офиса президента, Украина вернула 76 пленных. Боевикам отдали около 120 человек, в том числе бывших бойцов «Беркута», которых обвиняют в преступлениях во время Евромайдана.
- В феврале 2020 года беркутовцы Сергей Тамтура и Александр Маринченко вернулись в Киев, остальные остались в оккупированном Донецке.