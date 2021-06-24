Командир луганського «Беркуту» отримав 4 роки вʼязниці. Він у розшуку

Черкаський Соснівський районний суд засудив до 4 років позбавлення волі командира луганського спецпідрозділу «Беркут» Валерія Костенка.
Про це повідомляє Адвокатська дорадча група.
Йому оголосили вирок у справі про побиття протестувальників і журналістів перед Черкаською облдержадміністрацією в січні 2014 року. Він визнаний винним за статтями про перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК) і перешкоджання діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 КК).
Сам Костенко з 2015 року перебуває у розшуку. З початку війни на Донбасі луганський «Беркут» у повному складі, разом із Костенком, перейшов на бік російських бойовиків. У 2019 році він давав інтервʼю місцевим каналам у званні голови підрозділу так званої «народної міліції ЛНР».
- У червні цього року суд ухвалив перший вирок стосовно колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут» у справах, які стосуються злочинів проти учасників Революції гідності. До 3 років позбавлення волі засудили ексбійців Віктора Ейсмонта і Володимира Мохоню.
- У жовтні 2020 року Святошинський районний суд Києва оголосив у міжнародний розшук трьох колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут»: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка й Олега Янішевського, яких звинувачують у масових розстрілах людей на Майдані 20 лютого 2014 року.