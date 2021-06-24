Командир луганского «Беркута» получил 4 года тюрьмы. Он в розыске

Черкасский Сосновский районный суд приговорил к 4 годам лишения свободы командира луганского спецподразделения «Беркут» Валерия Костенко.
Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа.
Ему огласили приговор по делу о избиении протестующих и журналистов перед Черкасской облгосадминистрацией в январе 2014 года. Он признан виновным по статьям о превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК) и препятствовании деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 УК).
Сам Костенко с 2015 года находится в розыске. С начала войны на Донбассе луганский «Беркут» в полном составе, вместе с Костенко, перешел на сторону российских боевиков. В 2019 году он давал интервью местным каналам в звании главы подразделения так называемой «народной милиции ЛНР».
- В июне этого года суд вынес первый приговор в отношении бывших бойцов спецподразделения «Беркут» в делах, касающихся преступлений против участников Революции достоинства. К 3 годам лишения свободы приговорили экс-бойцов Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоню.
- В октябре Святошинский районный суд Киева объявил в международный розыск трех бывших бойцов спецподразделения «Беркут»: Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.