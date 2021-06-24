Командир луганского «Беркута» получил 4 года тюрьмы. Он в розыске

Черкасский Сосновский районный суд приговорил к 4 годам лишения свободы командира луганского спецподразделения «Беркут» Валерия Костенко.

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа.

Ему огласили приговор по делу о избиении протестующих и журналистов перед Черкасской облгосадминистрацией в январе 2014 года. Он признан виновным по статьям о превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК) и препятствовании деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 УК).

Сам Костенко с 2015 года находится в розыске. С начала войны на Донбассе луганский «Беркут» в полном составе, вместе с Костенко, перешел на сторону российских боевиков. В 2019 году он давал интервью местным каналам в звании главы подразделения так называемой «народной милиции ЛНР».