Дело Майдана: Офис генпрокурора объявил подозрение экс-командиру харьковского «Беркута»

Офис генерального прокурора объявил подозрение экс-руководителю спецподразделения «Беркут» в Харьковской области в причастности к гибели участников Революции достоинства 18 февраля 2014 в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Правоохранители выяснили, что командир препятствовал митингующим, которые направлялись к Верховной Раде, чтобы поддержать голосование за возвращение к Конституции 2004 года, предусматривавшей ограничения полномочий президента.

«С этой целью бывший правоохранитель обеспечил без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства неизбирательное применение сотрудниками «Беркута» специальных средств и огнестрельного оружия», — сообщает Офис генпрокурора.

Такие действия привели к убийству 3 митингующих, причинению тяжких телесных повреждений 11 лицам, средней тяжести — 59, легкой — 129. Сейчас решается вопрос о его аресте.

Офис генпрокурора не называет имени подозреваемого. По данным СМИ, речь идет о Владиславе Лукаше. После побега Януковича, Лукаша не уволили из органов внутренних дел, он даже стал заместителем начальника Сумского горотдела милиции. Его задержали в апреле 2015 года и поместили в СИЗО, из которого он вышел под домашний арест в декабре того же года.