«Можна втратити не тільки свободу, а й життя». Білоруська атлетка відмовилась повертатися додому з Німеччини

Білоруська легкоатлетка Яна Максимова, яка наразі перебуває у Німеччині, відмовилась повертатися додому. Про своє рішення Максимова повідомила в Instagram 3 серпня.
Разом з нею на батьківщину відмовився повертатися і чоловік — спортсмен Андрій Кравченко.
«Довго думаючи і розмірковуючи, ми ухвалили рішення не повертатися до Білорусі. На превеликий жаль, зараз там можна втратити не тільки свободу, а й позбутися життя», — написала Максимова.
Вона сподівається, що її спортивна карʼєра продовжиться і у неї буде можливість готуватися до наступних Олімпійських ігор.
«Радіо Свобода» пише, що спортсменка виступає у багатоборстві. У червні 2021 року Максимова виграла Кубок Білорусі, але не змогла взяти участь в Олімпіаді, адже не виконала олімпійський кваліфікаційний норматив.
Вранці 4 серпня видання «Наша Ніва» повідомило, що з Білорусі виїхав тренер гандбольного клубу «Витязь» Костянтин Яковлєв. У червні 2021 року його арештували на 15 діб за статтею про участь у несанкціонованому масовому заході.
- 1 серпня стало відомо, що з олімпійського Токіо намагаються вивезти білоруську спортсменку Христину Тимановську через критику на адресу штабу своєї команди. Тимановська мала 2 серпня взяти участь у забігу на 200 метрів серед жінок. Однак 1 серпня тренерський штаб прийшов до неї в кімнату і наказав зібрати речі, перш ніж її відвезуть в аеропорт.
- У аеропорту жінка звернулася по допомогу до поліцейських. Тимановська заявила, що боїться повертатись у Білорусь. В аеропорту її охороняла японська поліція, а 2 серпня відвезли у посольство Польщі, де запропонували візу й продовження спортивної карʼєри.
- 4 серпня вона вилетіла з Токіо у Відень, а не до Варшави: «з міркувань безпеки».