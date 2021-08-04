«Можно потерять не только свободу, но и жизнь». Беларусская атлетка отказалась возвращаться домой из Германии

Беларусская легкоталетка Яна Максимова, которая сейчас находится в Германии, отказалась возвращаться домой. О своем решении Максимова сообщила в Instagram 3 августа.

Вместе с ней на родину отказался возвращаться и муж — спортсмен Андрей Кравченко.

«Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К большому сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни», — написала Максимова.

Она надеется, что ее спортивная карьера продолжится и у нее будет возможность готовиться к следующим Олимпийским играм.

«Радио Свобода» пишет, что спортсменка выступает в многоборье. В июне 2021 года Максимова выиграла Кубок Беларуси, но не смогла принять участие в Олимпиаде, поскольку не выполнила олимпийский квалификационный норматив.