Тільки вакциновані працівники Microsoft зможуть повернутися в офіси

IT-корпорація Microsoft попередила своїх співробітників, що вакцинація від COVID-19 буде обов’язковою умовою для повернення на роботу в офіси компанії.

Про це повідомляє The Verge.

«Microsoft проінформувала співробітників, що, починаючи з вересня, потрібно підтвердження вакцинації від усіх, хто увійде в будівлю Microsoft у США», — пише видання.