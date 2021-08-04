Только вакцинированные сотрудники Microsoft смогут вернуться в офисы

IT-корпорация Microsoft предупредила своих сотрудников, что вакцинация против COVID-19 будет обязательным условием для возвращения на работу в офисы компании.
Об этом сообщает The Verge.
«Microsoft проинформировала сотрудников, что, начиная с сентября, нужно подтверждение вакцинации от всех, кто войдет в здание Microsoft в США», — пишет издание.
Компания планирует полностью открыть свой офис после 4 октября 2021 года.
«Основываясь на наших постоянных консультациях с экспертами в области здравоохранения и данных, самая ранняя дата полного открытия наших рабочих мест в США будет не раньше 4 октября 2021 года», — говорится в заявлении компании, которое оказалось в распоряжении The Verge.
Кроме того, Microsoft обещает обеспечить специальным жильем сотрудников, которые не могут вакцинироваться по медицинским или религиозным соображениям.
- Американская компания Netflix обязала актеров, привлеченных к съемкам на студии в США, и некоторых сотрудников пройти вакцинацию от коронавируса.
- В офисы Google смогут вернуться только те сотрудники, которые сделают прививку от коронавируса.