Только вакцинированные сотрудники Microsoft смогут вернуться в офисы

IT-корпорация Microsoft предупредила своих сотрудников, что вакцинация против COVID-19 будет обязательным условием для возвращения на работу в офисы компании.

Об этом сообщает The Verge.

«Microsoft проинформировала сотрудников, что, начиная с сентября, нужно подтверждение вакцинации от всех, кто войдет в здание Microsoft в США», — пишет издание.