«Потрібно здійснити правосуддя»: у ЄС відреагували на загибель білоруса Шишова

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав здійснити правосуддя у справі про загибель очільника київського «Білоруського дому» Віталія Шишова.
Про це він написав у своєму Twitter.
«Шокований повідомленнями про те, що білоруського активіста Віталія Шишова знайшли повішеним у київському парку. Він допоміг багатьом уникнути репресій режиму Лукашенка», — зазначив Боррель.
Він також подякував українській владі за швидке відкриття розслідування його загибелі, зокрема й можливого вбивства.
- У вівторок, 3 серпня, близько 8-ї години ранку на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці знайшли повішеним 26-річного громадянина Білорусі Віталія Шишова. Він не повернувся з пробіжки, на яку вийшов 2 серпня. Київська прокуратура кваліфікувала справу як умисне вбивство.
- Національна поліція 3 серпня провела брифінг у звʼязку з убивством Віталія Шишова. На ньому силовики спростували заяву «Білоруського дому» про те, що за загиблим стежили і про це повідомляли в поліцію. Правоохоронці розглядають умисне вбивство з імітацією самогубства або самогубство.
- «Білоруський дім в Україні» — спільнота, створена для взаємодопомоги білорусам, які змушені були залишити країну через режим Олександра Лукашенка. Шишов займався тим, що верифікував перебіжчиків з Білорусі: хто справді тікає від режиму Олександра Лукашенка, а хто є агентом білоруського КДБ.