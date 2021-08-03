«Нужно осуществить правосудие»: в ЕС отреагировали на гибель беларуса Шишова

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель призвал осуществить правосудие в деле о гибели главы «Беларусского дома в Киеве» Виталия Шишова.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Шокирован сообщениями о том, что беларусского активиста Виталия Шишова нашли повешенным в киевском парке. Он помог многим избежать репрессий режима Лукашенко», — отметил Боррель.

Он также поблагодарил украинскую власть за быстрое открытие расследование его гибели, в том числе и возможного убийства.