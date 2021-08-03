У Німеччині за тиждень після вибуху в технопарку знайшли тіло ще одного загиблого

У Німеччині знайшли тіло ще одного загиблого внаслідок вибуху в індустріальному парку Chempark.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії Currenta, яка керує парком.

«Одного із двох зниклих безвісти після вибуху в резервуарному парку в центрі утилізації Bürrig виявили сьогодні», — заявили в компанії, посилаючись на інформацію поліції Кельну.

За даними прокуратури, загиблого вже опізнали.

Наразі залишається зниклою безвісти ще одна людина, загалом загинули шестеро людей.