В Германии через неделю после взрыва в технопарке нашли тело еще одного погибшего

В Германии нашли тело еще одного погибшего в результате взрыва в индустриальном парке Chempark.

Об этом сообщается на Facebook-странице компании Currenta, которая управляет парком.

«Одного из двух пропавших без вести после взрыва в резервуарном парке в центре утилизации Bürrig сегодня нашли», — заявили в компании, ссылаясь на информацию полиции Кельна.

По данным прокуратуры, погибшего уже опознали.

Еще один человек пока считается пропавшим без вести, всего погибли шесть человек.