В Германии через неделю после взрыва в технопарке нашли тело еще одного погибшего

В Германии нашли тело еще одного погибшего в результате взрыва в индустриальном парке Chempark.
Об этом сообщается на Facebook-странице компании Currenta, которая управляет парком.
«Одного из двух пропавших без вести после взрыва в резервуарном парке в центре утилизации Bürrig сегодня нашли», — заявили в компании, ссылаясь на информацию полиции Кельна.
По данным прокуратуры, погибшего уже опознали.
Еще один человек пока считается пропавшим без вести, всего погибли шесть человек.
- 27 июля на западе Германии в городе Леверкузен на территории технопарка для химической промышленности прогремел взрыв и начался сильный пожар. В результате взрыва пострадали по меньшей мере 30 человек.
- Chempark — один из крупнейших в мире индустриальных парков химического производства, в котором работают более 60 компаний, включая Bayer и Lanxess.