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В Германии через неделю после взрыва в технопарке нашли тело еще одного погибшего

Автор:
Екатерина Кадакова
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В Германии нашли тело еще одного погибшего в результате взрыва в индустриальном парке Chempark.

Об этом сообщается на Facebook-странице компании Currenta, которая управляет парком.

«Одного из двух пропавших без вести после взрыва в резервуарном парке в центре утилизации Bürrig сегодня нашли», — заявили в компании, ссылаясь на информацию полиции Кельна.

По данным прокуратуры, погибшего уже опознали.

Еще один человек пока считается пропавшим без вести, всего погибли шесть человек.

  • 27 июля на западе Германии в городе Леверкузен на территории технопарка для химической промышленности прогремел взрыв и начался сильный пожар. В результате взрыва пострадали по меньшей мере 30 человек.
  • Chempark — один из крупнейших в мире индустриальных парков химического производства, в котором работают более 60 компаний, включая Bayer и Lanxess.