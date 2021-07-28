Взрыв в химическом технопарке в Германии: число погибших возросло, пять человек пропали без вести

Число погибших в результате взрыва в индустриальном парке Chempark в городе Леверкузене на западе Германии увеличилось до двух.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Пять человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Chempark — один из крупнейших в мире индустриальных парков химического производства, в котором работают более 60 компаний, включая Bayer и Lanxess.

Оператор парка, компания Currenta заявила, что поиски пятерых пропавших продолжаются, но надежда на то, что они выжили, «быстро уменьшается». По сообщению оператора, взрыв произошел в той части, где сжигают отходы. Пока неизвестно, что стало причиной инцидента.

Из-за взрыва население оповестили о «чрезвычайной опасности», жителей призвали оставаться в помещениях и закрыть окна.