Взрыв в химическом технопарке в Германии: число погибших возросло, пять человек пропали без вести

Число погибших в результате взрыва в индустриальном парке Chempark в городе Леверкузене на западе Германии увеличилось до двух.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Пять человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Chempark — один из крупнейших в мире индустриальных парков химического производства, в котором работают более 60 компаний, включая Bayer и Lanxess.
Оператор парка, компания Currenta заявила, что поиски пятерых пропавших продолжаются, но надежда на то, что они выжили, «быстро уменьшается». По сообщению оператора, взрыв произошел в той части, где сжигают отходы. Пока неизвестно, что стало причиной инцидента.
Из-за взрыва население оповестили о «чрезвычайной опасности», жителей призвали оставаться в помещениях и закрыть окна.
- Взрыв произошел 27 июля, за ним последовал пожар на нефтебазе центра утилизации Bürrig. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырех пропавших без вести. 16 человек получили ранения.
- В июне в Тегеране вспыхнул сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. За несколько часов до этого в Оманском заливе при невыясненных обстоятельствах загорелось самое большое судно Военно-морских сил Ирана Kharg («Харг»), корабль затонул.