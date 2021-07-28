Вибух у хімічному технопарку в Німеччині: кількість загиблих зросла, пʼятеро людей зникли безвісти

Кількість загиблих через вибух в індустріальному парку Chempark у місті Леверкузені на заході Німеччини збільшилась до двох людей.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

П’ятьох людей досі вважають зниклими безвісти. Chempark — один із найбільших у світі індустріальних парків хімічного виробництва, в якому працюють понад 60 компаній, включно з Bayer і Lanxess.

Оператор парку, компанія Currenta заявила, що пошуки п’яти зниклих продовжуються, але надія на те, що вони вижили, «швидко зменшується». За повідомленням оператора парку, вибух стався в тій частині, де спалюють відходи. Наразі невідомо, що стало причиною вибуху.

Через вибух населення сповістили про «надзвичайну небезпеку», жителів закликали залишатися у приміщеннях і зачинити вікна.