У Німеччині на території хімічного технопарку пролунав вибух і почалася сильна пожежа: одна людина загинула, чотирьох працівників шукають

На заході Німеччини в місті Леверкузен у вівторок, 27 липня, на території технопарку для хімічної промисловості прогримів вибух та почалася сильна пожежа.

Про це повідомили у пресслужбі компанії Chempark.

«Близько 09:40 ранку в Chempark Leverkusen стався вибух, за яким послідувала пожежа на нафтобазі центру утилізації Bürrig. На місці працюють рятувальники», — йдеться у повідомленні.

За даними компанії, унаслідок вибуху постраждали кілька співробітників, двоє з них отримали серйозні травми. Постраждалих госпіталізували.

Водночас інформації про місце перебування ще п’ятьох працівників немає, їх шукають.

Згодом Reuters із посиланням на керівника хімпарку Ларса Фрідріха повідомив, що одна людина загинула, ще четверо наразі є зниклими безвісти, а кількість поранених вже зросла до 16 осіб, із яких четверо отримали тяжкі травми.

У компанії також зазначили, що причина, з якої стався вибух, поки що невідома.

Місцева влада закликала людей не виходити на вулицю і зачинити вікна. Нині над підприємством у небо здіймається стовп чорного диму, фахівці проводять заміри повітря.