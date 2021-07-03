У Мексиканській затоці сталася пожежа на газопроводі. Вогонь піднявся на поверхню майже з 80-метрової глибини

У Мексиканській затоці сталася пожежа на газопроводі, полумʼя якої піднялося майже з 80-метрової глибини до поверхні води.

Про це повідомила сама компанія.

Пожежа розпочалася 2 липня о 5:15 (13:15 за Києвом) біля узбережжя міста Сьюдад-дель-Кармен в штаті Кампече на південному сході Мексики. Причиною називають витік газу, який трапився через несправність одного з клапанів газопроводу. Інцидент стався за 150 метрів від бурової платформи на родовищі Ku Maloob Zaap.

Фахівці державної нафтогазової компанії Мексики Petroleos Mexicanos (Pemex) закрили зʼєднувальні клапани трубопроводу і зупинили витік. Як пише Reuters, у гасінні пожежі брали участь три допоміжні судна, які використовували азот, щоб впоратися з вогнем. Через пʼять з половиною годин пожежу загасили. У компанії зазначили, що внаслідок пригоди ніхто не постраждав.

Поки невідомо, чи завдав витік якихось збитків навколишньому середовищу. У мексиканському агентстві з безпеки, енергетики та навколишнього середовища ASEA заявили, що через те, що сталося, не відбулося «жодного розливу».