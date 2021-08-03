США звинуватили Лукашенка у підриві олімпійського духу через репресії щодо легкоатлетки Тимановської

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в підриві олімпійського духу через інцидент з білоруською легкоатлеткою Христиною Тимановською.

Про це він написав у Twitter.

Глава Держдепартаменту заявив, що режим Лукашенка застосовував репресії проти спортсменки, намагаючись змусити її залишити Олімпіаду «тільки за те, що вона скористалася правом на свободу слова».

«Такі дії підривають олімпійський дух, кидають виклик базовим правам, і їх не можна замовчувати», — підкреслив Блінкен.

У МЗС Японії не прокоментували інформацію про дату вильоту Тимановської з Токіо до Варшави. Глава зовнішньополітичного відомства Тосиміцу Мотегі зазначив, що перебуває у постійному контакті із зацікавленими сторонами, однак не має наміру надавати інші деталі про поточну ситуацію.

«Вона запросила притулок в третій країні і зараз перебуває в безпечному місці», — сказав він.

Тимановська вилетить з Токіо до Варшави прямим рейсом 4 серпня, а напередодні спортсменка отримала польську візу.