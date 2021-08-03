США звинуватили Лукашенка у підриві олімпійського духу через репресії щодо легкоатлетки Тимановської

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в підриві олімпійського духу через інцидент з білоруською легкоатлеткою Христиною Тимановською.
Про це він написав у Twitter.
Глава Держдепартаменту заявив, що режим Лукашенка застосовував репресії проти спортсменки, намагаючись змусити її залишити Олімпіаду «тільки за те, що вона скористалася правом на свободу слова».
«Такі дії підривають олімпійський дух, кидають виклик базовим правам, і їх не можна замовчувати», — підкреслив Блінкен.
У МЗС Японії не прокоментували інформацію про дату вильоту Тимановської з Токіо до Варшави. Глава зовнішньополітичного відомства Тосиміцу Мотегі зазначив, що перебуває у постійному контакті із зацікавленими сторонами, однак не має наміру надавати інші деталі про поточну ситуацію.
«Вона запросила притулок в третій країні і зараз перебуває в безпечному місці», — сказав він.
Тимановська вилетить з Токіо до Варшави прямим рейсом 4 серпня, а напередодні спортсменка отримала польську візу.
- 1 серпня стало відомо, що з олімпійського Токіо намагаються вивезти білоруську спортсменку Христину Тимановську через критику на адресу штабу своєї команди. Напередодні вона заявила, що 29 липня їй довелося взяти участь в естафеті на 400 метрів без попередження з боку керівництва команди. Спринтерка сказала, що її виключили з команди, бо вона «розповіла у своєму Instagram про недбалість тренерів».
- Тимановська мала 2 серпня взяти участь у забігу на 200 метрів серед жінок. Однак 1 серпня тренерський штаб прийшов до неї в кімнату і наказав зібрати речі, перш ніж її відвезуть в аеропорт. В аеропорту жінка звернулася по допомогу до поліцейських. Тимановська заявила, що боїться повертатись у Білорусь. В аеропорту її охороняла японська поліція, а 2 серпня відвезли у посольство Польщі, де запропонували візу й продовження спортивної кар’єри. За даними ЗМІ, її чоловік виїхав із Білорусі до Києва.