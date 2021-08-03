США обвинили Лукашенко в подрыве олимпийского духа из-за репрессии в отношении легкоатлетки Тимановской

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в подрыве олимпийского духа из-за инцидента с беларусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

Об этом он написал в Twitter.

Глава Госдепартамента заявил, что режим Лукашенко применял репрессии против спортсменки, пытаясь заставить ее покинуть Олимпиаду «только за то, что она воспользовалась правом на свободу слова».

«Такие действия подрывают олимпийский дух, бросают вызов базовым правам, и их нельзя терпеть», — подчеркнул Блинкен.

В МИД Японии не прокомментировали информацию о дате вылета Тимановской из Токио в Варшаву. Глава внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги отметил, что находится в постоянном контакте с заинтересованными сторонами, однако не намерен предоставлять иные детали о текущей ситуации.

«Она запросила убежище в третьей стране и сейчас находится в безопасном месте», — сказал он.

Тимановская вылетит из Токио в Варшаву прямым рейсом 4 августа, а накануне спортсменка получила польскую визу.