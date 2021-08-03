США обвинили Лукашенко в подрыве олимпийского духа из-за репрессии в отношении легкоатлетки Тимановской

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в подрыве олимпийского духа из-за инцидента с беларусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.
Об этом он написал в Twitter.
Глава Госдепартамента заявил, что режим Лукашенко применял репрессии против спортсменки, пытаясь заставить ее покинуть Олимпиаду «только за то, что она воспользовалась правом на свободу слова».
«Такие действия подрывают олимпийский дух, бросают вызов базовым правам, и их нельзя терпеть», — подчеркнул Блинкен.
В МИД Японии не прокомментировали информацию о дате вылета Тимановской из Токио в Варшаву. Глава внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги отметил, что находится в постоянном контакте с заинтересованными сторонами, однако не намерен предоставлять иные детали о текущей ситуации.
«Она запросила убежище в третьей стране и сейчас находится в безопасном месте», — сказал он.
Тимановская вылетит из Токио в Варшаву прямым рейсом 4 августа, а накануне спортсменка получила польскую визу.
- 1 августа стало известно, что из олимпийского Токио пытаются вывезти беларусскую спортсменку Кристину Тимановскую из-за критики в адрес штаба своей команды. Накануне она заявила, что 29 июля ей пришлось принять участие в эстафете на 400 метров без предупреждения со стороны руководства команды. Бегунья сказала, что ее исключили из команды, потому что она «рассказала в своем Instagram о халатности тренеров».
- Тимановская должна была 2 августа принять участие в забеге на 200 метров среди женщин. Однако 1 августа тренерский штаб пришел к ней в комнату и приказал собрать вещи, прежде чем ее отвезут в аэропорт. В аэропорту женщина обратилась за помощью к полицейским. Тимановская заявила, что боится возвращаться в Беларусь. В аэропорту ее охраняла японская полиция, а 2 августа отвезли в посольство Польши, где предложили визу и продолжение спортивной карьеры. По данным СМИ, ее муж уехал из Беларуси в Киев.