Разумков скликає урочисте засідання Ради у День Незалежності

Верховна Рада проведе 24 серпня урочисте засідання з приводу Дня Незалежності України.

Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Відповідне розпорядження підписав спікер Дмитро Разумков. Засідання почнеться о 13:00. Воно буде присвячене 30-річчю проголошення Акту про незалежність України.

В понеділок стало відомо, що в Україні наприкінці серпня очікується один довгий вікенд на чотири вихідних дні з огляду на святкування Дня Незалежності.

Також у понеділок президент Володимир Зеленський презентував план святкування Дня Незалежності країни. Свято триватиме не один день.