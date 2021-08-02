Разумков созывает торжественное заседание Рады в День независимости

Верховная Рада проведет 24 августа торжественное заседание по случаю Дня независимости Украины.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Соответствующее распоряжение подписал спикер Дмитрий Разумков. Заседание начнется в 13:00. Оно будет посвящено 30-летию провозглашения Акта о независимости Украины.

В понедельник стало известно, что в Украине в конце августа ожидается один длинный уик-энд на четыре выходных дня с учетом празднования Дня Независимости.

Также в понедельник президент Владимир Зеленский представил план празднования Дня Независимости страны. Праздник продлится не один день.