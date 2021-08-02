У Дніпрі запровадили обов’язкову вакцинацію для муніципальних службовців

У Дніпрі муніципальних службовців зобов’язали пройти вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер міста Борис Філатов та виклав фотокопію розпорядження.

«Тепер усі мої підлеглі зобов'язані бути вакцинованими, а якщо не хочуть, то нехай за свої гроші щотижня надають довідку про негативний ПЛР (як у мерії Нью-Йорка). Або звільняються», — заявив він.