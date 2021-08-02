В Днепре ввели обязательную вакцинацию для муниципальных служащих

В Днепре муниципальных служащих обязали пройти вакцинацию от коронавируса.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Борис Филатов и выложил фотокопию распоряжения.
«Теперь все мои подчиненные обязаны быть вакцинированными, а если не хотят, то пусть за свои деньги каждую неделю предоставляют справку об отрицательном ПЦР (как в мэрии Нью-Йорка). Или увольняются», — заявил он.
Кроме этого, Филатов пообещал бонусы вакцинированным жителям города бесплатные месячные проездные в электротранспорте и метро Днепра, а также бесплатное посещение кинотеатра (после второй дозы).
Согласно документу, все сотрудники исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, заведений городского совета должны вакцинироваться до 15 октября 2021 года. После этого у них будут требовать справку с результатом ПЦР-теста на COVID-19. Работники, имеющие определенные медицинские противопоказания для вакцинации, должны будут предоставить подтверждающие документы.
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