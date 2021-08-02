В Днепре ввели обязательную вакцинацию для муниципальных служащих

В Днепре муниципальных служащих обязали пройти вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Борис Филатов и выложил фотокопию распоряжения.

«Теперь все мои подчиненные обязаны быть вакцинированными, а если не хотят, то пусть за свои деньги каждую неделю предоставляют справку об отрицательном ПЦР (как в мэрии Нью-Йорка). Или увольняются», — заявил он.