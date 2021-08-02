В ОАЕ дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей від 3 років

Міністерство охорони здоровʼя Обʼєднаних Арабських Еміратів дозволило використання китайської вакцини Sinopharm для дітей з трьох років.
Про це повідомляє The Guardian.
Рішення ухвалили після випробування на 900 добровольцях в Абу-Дабі. Попри це, результати дослідження не опублікували.
За інформацією Міністерства охорони здоровʼя ОАЕ, станом на початок серпня понад 78% населення — це приблизно 9 млн людей, отримали першу дозу вакцини. 70% закінчили вакцинацію.
- У червні повідомлялося, що китайська вакцина від коронавірусу CoronaVac, якою щеплюють і в Україні, виявилася ефективною та безпечною для дітей. За даними дослідження, вона виробила імунітет до цієї хвороби майже у 100% випадків.
- Перед цим Китай схвалив екстрене використання вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac для дітей віком від 3 до 17 років.