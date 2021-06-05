Китай дозволив використання вакцини від коронавірусу Sinovac для дітей від 3 років

Щеплення від коронавірусу у Китаї наразі проводять лише серед осіб у віці від 18 років і старше. Коли молодшим групам запропонують пройти вакцинацію, залежатиме від рішення влади.

Про це заявив глава Sinovac Biotech Інь Вейдун в інтервʼю державному телебаченню, повідомляє Reuters .

Китай схвалив екстрене використання вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac для дітей віком від 3 до 17 років.

За словами глави компанії, неповнолітні мають більш низький пріоритет для вакцинації в порівнянні з літніми людьми, які стикаються з більш високим ризиком серйозних симптомів після зараження.

Попередні результати клінічних випробувань фази I і II показали, що вакцина може викликати імунну відповідь в учасників віком від 3 до 17 років, і більшість побічних реакцій були легкими.