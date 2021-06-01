Міністр Ляшко розповів, що вакциновані CoronaVac після рішення ВООЗ зможуть отримати міжнародні сертифікати

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що після рішення Всесвітньої організації з охорони здоров’я дозволити використання вакцини CoronaVac усі щеплені нею українці матимуть змогу отримати міжнародний сертифікат.
Про це він написав у своєму Facebook.
«ВООЗ підтвердила, що ця вакцина відповідає міжнародним стандартам безпечності, ефективності та якості. Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації всім, хто пройшов повний курс щеплення», — пояснив Ляшко.
- Всесвітня організація з охорони здоров’я сертифікувала китайську вакцину CoronaVac виробництва компанії Sinovac. На основі отриманих даних ВООЗ рекомендує цю вакцину для людей від 18 років. Другу дозу препарату потрібно вводити через два-чотири тижні. Там зазначили, що вакцина показала свою ефективність у 51% від зараження коронавірусом та у 100% від госпіталізації через цю хворобу.
- Україна має контракт на поставку 1,9 мільйона доз вакцини CoronaVac, із яких раніше вже отримали 1,2 мільйона. Враховуючи доставлені 26 травня 500 тисяч доз, країна ще має отримати 200 тисяч. Вакцинувати препаратом CoronaVac в Україні почали 13 квітня.