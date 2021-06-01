Министр Ляшко рассказал, что вакцинированные CoronaVac после решения ВОЗ смогут получить международные сертификаты

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после решения Всемирной организации здравоохранения разрешить использование вакцины CoronaVac все привитые ею украинцы смогут получить международный сертификат.

Об этом он написал в своем Facebook.

«ВОЗ подтвердила, что эта вакцина соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и качества. Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации всем, кто прошел полный курс прививок», — пояснил Ляшко.