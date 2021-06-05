Китай разрешил использование вакцины от коронавируса Sinovac для детей от 3 лет

Прививку от коронавируса в Китае сейчас проводят только среди лиц в возрасте от 18 лет и старше. Когда младшим группам предложат пройти вакцинацию, будет зависеть от решения властей.

Об этом заявил глава Sinovac Biotech Инь Вэйдун в интервью государственному телевидению, сообщает Reuters .

Китай одобрил экстренное использования вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac для детей от 3 до 17 лет.

По словам главы компании, несовершеннолетние имеют более низкий приоритет для вакцинации по сравнению с пожилыми людьми, которые сталкиваются с более высоким риском серьезных симптомов после заражения.

Предварительные результаты клинических испытаний фазы I и II показали, что вакцина может вызвать иммунный ответ у участников в возрасте от 3 до 17 лет, и большинство побочных реакций были легкими.