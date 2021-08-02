В ОАЭ разрешили вакцинировать от коронавируса детей от 3 лет

Министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов разрешило использовать китайскую вакцину Sinopharm для детей от трех лет.

Об этом сообщает The Guardian.

Решение было принято после испытания на 900 добровольцах в Абу-Даби. Несмотря на это, результаты исследования не опубликовали. По информации Министерства здравоохранения ОАЭ, по состоянию на начало августа более 78% населения — это примерно 9 млн человек, получили первую дозу вакцины. 70% завершили вакцинацию.