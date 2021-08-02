В Україні за добу вакцинували понад 35 тисяч людей та виявили 265 нових випадків COVID-19

За добу в Україні медики вакцинували 38 080 людей, з них першу дозу отримали 27 722, а повністю імунізовані — 10 672. Про це інформує МОЗ. Протягом доби працювали 207 мобільних бригад, 430 пунктів щеплення та 296 центрів вакцинації. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу препарату вже отримали 3 599 169 людей, а дві дози — 2 033 616 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 594 703 щеплення.

Крім того, упродовж доби в Україні виявили 265 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 11 дітей та один медпрацівник. Також за минулу добу: госпіталізовано — 385 осіб;

летальних випадків — чотири;

одужало — 176 осіб; Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 253 534 випадки зараження коронавірусом. При цьому 52 955 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 187 170 — одужали. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.