В Україні за добу вакцинували понад 35 тисяч людей та виявили 265 нових випадків COVID-19

За добу в Україні медики вакцинували 38 080 людей, з них першу дозу отримали 27 722, а повністю імунізовані — 10 672.
Про це інформує МОЗ.
Протягом доби працювали 207 мобільних бригад, 430 пунктів щеплення та 296 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії першу дозу препарату вже отримали 3 599 169 людей, а дві дози — 2 033 616 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 594 703 щеплення.
Крім того, упродовж доби в Україні виявили 265 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 11 дітей та один медпрацівник.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано — 385 осіб;
- летальних випадків — чотири;
- одужало — 176 осіб;
Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 253 534 випадки зараження коронавірусом. При цьому 52 955 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 187 170 — одужали.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.
Восени Україна очікує поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу. Загалом в Україні зараз 20 хворих зі штамом «Дельта».
Цей варіант коронавірусу протікає агресивніше та швидше, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.
- Всесвітня організація охорони здоров’я визнала штам коронавірусу «Дельта» більш заразним, а вперше його виявили в Індії. Цей штам зараз домінує серед хворих у Росії.
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 раза заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше — до реанімації.