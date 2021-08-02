В Украине за сутки вакцинировали более 35 тысяч человек и выявили 265 новых случаев COVID-19

За сутки в Украине медики вакцинировали 38 080 человек, из них первую дозу получили 27 722, а полностью иммунизированы — 10 672.
Об этом информирует Минздрав.
В течение суток работали 207 мобильных бригад, 430 пунктов прививок и 296 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании первую дозу препарата уже получили 3 599 169 человек, а две дозы — 2 033 616 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 594 703 прививки.
Кроме того, за сутки в Украине выявили 265 новых случаев COVID-19, в частности заболели 11 детей и один медработник.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 385 человек;
- летальных случаев — четыре;
- выздоровели — 176 человек;
С начала пандемии в Украине зафиксировали 2 253 534 случая заражения коронавирусом. При этом 52 955 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 187 170 — выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.
Осенью Украина ожидает распространения штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса. Всего в Украине сейчас 20 больных с штаммом «Дельта».
Этот вариант коронавируса протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и требуют пребывания в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.
- Всемирная организация здравоохранения признала штамм коронавируса «Дельта» более заразным, а впервые его выявили в Индии. Этот штамм сейчас доминирует среди больных в России.
- По данным департамента общественного здоровья Англии, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.