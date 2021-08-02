Zoom виплатить користувачам $85 млн за порушення конфіденційності

Платформа для проведення відеоконференцій Zoom погодилась на досудове врегулювання колективного позову й виплату 85 мільйонів доларів компенсації користувачам, які звинуватили сервіс у неналежному поводженні з персональними даними.

Про це повідомляє Reuters.

Ще у березні 2020 року користувачі, які оформили платну підписку, подали позов проти компанії. Вони заявили, що Zoom передавала їхні особисті дані до Facebook, Google та LinkedIn, чим порушила їхнє право на приватність.

Таким чином хакери могли втручатись у відеоконференції, переконані позивачі.

За платні підписки клієнтів Zoom отримала близько 1,3 мільйона доларів прибутку, натомість позивачі просять стягнути з компанії 85 мільйонів доларів компенсації та ще понад 21 мільйон доларів юридичних витрат.

«Приватність і безпека наших користувачів є ключовими пріоритетами для сервісу, і ми серйозно ставимося до довіри, яку на нас покладають наші користувачі», — заявила компанія.

Тепер пропозицію Zoom щодо компенсації ще має затвердити суд, засідання якого відбудеться у жовтні.